André Narciso, Gustavo Correia e Manuel Oliveira nos jogos dos grandes na jornada 15

André Narciso, Gustavo Correia, Tiago Martins e Manuel Oliveira são os árbitros nomeados para os jogos dos quatro primeiros classificados do campeonato na 15.ª jornada.

Narciso estará no Benfica-Famalicão, na sexta-feira, às 18h45, auxiliado por Vasco Marques e Luís Vegas, e com Diogo Rosa como quarto árbitro. Fábio Melo será o videoárbitro (VAR), assistido, na Cidade do Futebol, por Sérgio Jesus.

Correia estará no FC Porto-Desportivo de Chaves, também na sexta-feira, às 20h45, com ajuda dos auxiliares Inácio Pereira e Luís Costa e do quarto árbitro Rui Lima. O VAR será Vasco Santos, coadjuvado por João Bessa Silva.

Para sábado, às 18h00, está marcado o Casa Pia-Sporting de Braga, com arbitragem de Martins. Hugo Ribeiro e José Mira serão os auxiliares e Flávio Lima o quarto árbitro. O VAR estará a cargo de António Nobre, com ajuda de Nélson Pereira.

No mesmo dia, às 20h30, Oliveira estará no Portimonense-Sporting, com assistência de Carlos Campos e Hugo Santos e do quarto árbitro Márcio Torres. O VAR será Artur Soares Dias, auxiliado por Pedro Ribeiro.

Os jogos de Benfica, Porto e Sporting terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.

Nomeações:





Estrela da Amadora-Arouca

Árbitro: João Pinheiro

VAR: Rui Costa



Benfica-Famalicão

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus

FC Porto-Chaves

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva

Estoril Praia-Farense

Árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Miguel Nogueira



Gil Vicente-Boavista

Árbitro: Luís Godinho

VAR: David Silva



Casa Pia-SC Braga

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e José Mira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

Portimonense-Sporting

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: Pedro RIbeiro