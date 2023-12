Pedro Ribeiro. “Saímos com um sentimento de vencedores”

O treinador do Leixões, Pedro Ribeiro, elogia a sua equipa, apesar da derrota no Dragão.

“A expulsão marca o jogo. Se era difícil com onze, com menos um tornou-se mais difícil, mas mesmo assim acho que a imagem que deixámos contra uma grande equipa – uma das melhores equipas em Portugal e na Europa – é um chavão dizermos que no futebol não há vitórias morais – e não há – mas saímos daqui com um sentimento de vencedores”, referiu.

Em declarações à Sporttv, Pedro Ribeiro acrescentou: “A equipa foi briosa naquilo que fez, muito organizada, com energia muito boa. Sinto-me muito orgulhoso do que os jogadores fizeram aqui”.

Agora é tempo de “nos focarmos no nosso principal objetivo que é o campeonato”, referiu.

O FC Porto derrotou o Leixões, por 2-1, mas ambas as equipas ficaram fora da Taça da Liga.