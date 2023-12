Tozé Marreco. Tondela espera “bom jogo” contra Sporting “fortíssimo”

O treinador Tozé Marreco diz que o Tondela tem condições para fazer um “bom jogo” na receção ao Sporting para a terceira jornada da Taça da Liga.

“Eu acredito que temos condições para fazer um bom jogo, sabendo de todas as dificuldades que obviamente vamos enfrentar, contra um adversário deste poderio, com estas soluções, no momento em que está”, reconheceu o técnico do Tondela, que disputa a II Liga.

Tozé Marreco “espera um jogo extremamente difícil. Mais do que tudo, é essencial deixar uma boa imagem daquilo que somos, isso é o mais importante”.

O Tondela perdeu o único jogo disputado, com o Farense (1-0), pelo que precisa de vencer o Sporting, primeiro da ‘poule’, com três pontos, por pelo menos dois golos de diferença para seguir para a próxima fase da competição. O conjunto de Faro, que já realizou os dois encontros no grupo, também soma três pontos, mas já está afastado da ‘final four’.

Questionado sobre as probabilidades de se apurar para a ‘final four’ da Taça da Liga, Tozé Marreco disse que “a realidade e a verdade é sempre a melhor forma de lidar com as coisas e de gerir todas as situações”.

Sobre o adversário, o técnico principal dos beirões admitiu que o Sporting tem um processo de jogo “fácil de identificar” e “extremamente difícil, se calhar o mais difícil, de contrariar”, com jogadores com “diferentes características”.

Independentemente de quem jogará nos leões, Marreco salientou que “vai ser um Sporting fortíssimo”, com “intensidade, velocidade e o ataque à profundidade” como principais 'armas'. De resto, o técnico considerou que o líder da I Liga até podia jogar com “meninos da equipa B", que seria sempre "um Sporting fortíssimo”, com “individualidades que podem fazer a diferença no jogo”.

O jogo entre Tondela e Sporting está agendado para sábado, pelas 18h00, no Estádio João Cardoso, em Tondela, e Tozé Marreco espera ver o recinto beirão "cheio".