Jogadores de Gil Vicente e Académico de Viseu na seleção pré-olímpica do Brasil

Andrew Silva, guarda-redes do Gil Vicente, e Arthur Chaves, defesa-central do Académico de Viseu, figuram na convocatória da seleção pré-olímpica do Brasil, divulgada esta sexta-feira.

Os dois jogadores, que também já tinham participado nos Jogos Pan-Americanos, em que ajudaram o Brasil a conquistar a medalha de ouro, foram chamados para o torneio de apuramento que decorrerá na Venezuela, entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro.

Além dos dois "portugueses", o destaque vai para a chamada de Endrick, do Palmeiras, já vendido ao Real Madrid, que pagou por ele 37,5 milhões de euros, num negócio que pode chegar, com bónus, aos 72 milhões. O ponta de lança juntar-se-á ao clube espanhol em julho de 2024.

Em 2023, uma época em que foi de menos a mais, Endrick somou 14 golos em 53 jogos - seis golos nas últimas oito jornadas - pelo Palmeiras e foi decisivo para a recuperação na tabela e consequente conquista do Brasileirão. No final, ganhou os prémios de revelação e melhor golo.