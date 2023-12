Marco Leite. "Benfica mostrou muito respeito por nós ao apresentar equipa titular"

O treinador adjunto do Aves SAD, Marco Leite, gostou da exibição da sua equipa, apesar da derrota na Luz e da eliminação na Taça da Liga.

“Mostrámos muita personalidade. O Benfica mostrou muito respeito por nós ao apresentar a equipa habitualmente titular à exceção do central. Tivemos personalidade, bola, mas cometemos dois erros que resultaram em dois jogos do Benfica. Isso ditou muito do que foi o jogo”, referiu.

Em declarações à Sporttv, Leite acrescenta: “Até aos 65 minutos, quando o Benfica fez o terceiro e quarto golos, estivemos bem. Ganhámos profundidade, criámos perigo, quase todos os remates do Benfica na primeira parte foram de fora da área”.

O que leva o Aves SAD desta partida contra o campeão nacional? “A construção de um grupo muito forte, com carácter e personalidade. Morre aqui a Taça da Liga e já estamos a pensar no próximo jogo”.

O Benfica derrotou o Aves SAD, por 4-1, e segue para a “final four” da Taça da Liga.