Fernando Gomes contra a Superliga. "Viola todos os princípios do mérito desportivo"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, criticou esta quinta-feira a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que deu "luz verde" à criação de uma Superliga Europeia.

Em comunicado, o líder da FPF diz que a competição “viola todos os princípios do mérito desportivo” e relembra que “já em 2020” manifestou a sua “ total discordância e repúdio pela criação de uma Superliga”.

“Acho que é uma péssima ideia para o futebol, pois viola todos os princípios do mérito desportivo. A concretizar-se, prejudicaria muito o futebol como um todo e os clubes portugueses em particular”, refere a nota da federação.

Fernando Gomes indica ainda que a FPF será “convicta e frontalmente” contra todas as competições organizadas fora das federações e ligas.

Na decisão desta quinta-feira, o tribunal europeu considerou que, embora FIFA e UEFA mantenham o seu estatuto como reguladores do futebol mundial e europeu, a organização de competições interclubes de futebol e a exploração de direitos de transmissão são atividades económicas, pelo que "têm de cumprir as regras da concorrência e respeitar as liberdades de movimento".