Braga. Decisão do TJUE "de forma alguma valida ou legitima" Superliga Europeia

O Sporting de Braga alerta que a decisão desta quinta-feira do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) "de forma alguma valida ou legitima" a Superliga Europeia e "reafirma" o seu compromisso com a Associação Europeia de Clubes (ECA), que se opõe ao projeto.

Os arsenalistas foram o primeiro clube a reagir à decisão do TJUE, que abriu a porta à criação da Superliga Europeia, em comunicado publicado no site oficial.

"De forma [a decisão do TJUE] alguma valida ou legitima a chamada Superliga. O SC Braga reafirma o seu compromisso em colaborar, no plano da ECA e ao lado de centenas de outros clubes, para manter os valores que definem o futebol europeu. Essa garantia é neste momento assegurada pela parceria sólida que os clubes, via ECA, mantêm com a UEFA", pode ler-se.

Pouco depois, o Benfica também reagiu, em comunicado, afirmando que a Superliga "continua a não ser uma prioridade ou alternativa" e defendendo que "há um pressuposto a salvaguardar: a permanência e defesa das Ligas internas e das competições nacionais".