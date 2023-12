Artur Jorge quer ir à “final four” da Taça da Liga e sofrer menos golos

O treinador Artur Jorge gostaria que o Sp. Braga sofresse menos golos, mas recusa a necessidade de reforços em janeiro, mês em que quer disputar a 'final four' da Taça da Liga.

Para isso, os bracarenses têm que vencer, na sexta-feira, em casa do Nacional, terceiro classificado da II Liga, na última jornada do Grupo A, por dois golos de diferença ou por um a partir do terceiro golo.

"Perspetivamos um jogo equilibrado, mas queremos ganhar para disputar a 'final four'", disse, notando que se isso acontecer terá conseguido participar em todas as competições nacionais e europeias em duas épocas de liderança da equipa bracarense.

O treinador elogiou o Nacional, "claramente um dos mais sérios candidatos à subida de divisão", esperando por isso "dificuldades" no terreno dos insulares.

Questionado sobre se pensa reforçar a defesa, dados os vários golos sofridos, Artur Jorge frisou ainda que não pensa nesta altura reforçar nenhum setor da equipa e disse lamentar a insistência nessa questão.

"Tenho alguma pena que constantemente se esteja a referir alguns dados que me parecem irrelevantes. Quando sofremos e perdemos é como equipa, e quando marcamos e ganhamos também", notou.

O treinador destacou privilegiar uma ideia ofensiva, o que pode expor mais a equipa em algumas situações, mas também admitiu que gostaria de sofrer menos: "se me perguntar se queria ser mais equilibrado em relação aos golos sofridos, obviamente que sim, não sou diferente dos outros".

"Eu vejo o futebol assim, [valorizo] equipas que tragam gente ao estádio, que procurem o espetáculo e sejam agressivas ofensivamente, não me revejo numa equipa toda ela remetida na sua área para tentar ganhar por 1-0", afirmou.

Al Musrati voltou a lesionar-se, em Nápoles, lesão que "não teve nada a ver com a anterior", revelou Artur Jorge, e está de fora do jogo com os insulares, já depois de ter falhado a receção ao Benfica.

"Tem sido um ano para ele mais difícil, para nós também, porque é um dos nossos bons valores e não temos tido oportunidade de contar com ele. Tem sido bastante penalizado na condição física e é um jogador importantíssimo para nós, lamentamos não poder contar com ele mais vezes", disse.

O técnico recusou a ideia de que não existe um substituto para o médio líbio no plantel e a intenção de contratar alguém na reabertura do mercado, em janeiro, para essa posição.

"Temos até excedente de jogadores nessa posição, normalmente jogam dois médios, temos seis, são mais do que suficientes", disse.

Zalazar foi substituído à meia hora de jogo com o Benfica, depois de uma exibição menos conseguida e de ter ficado ligado ao golo encarnado.

Artur Jorge admite que o jogador possa ter ficado "emocionalmente abalado", mas mais por ter sentido que o jogo não lhe correu bem do que por ter saído precocemente.

"Temos que ser eternamente exigentes e, se possível, em primeiro lugar connosco. Grande parte dos jogadores pensam assim e o Zalazar é um deles", disse.

A equipa minhota viaja na quinta-feira de manhã para a Madeira e treina no centro de treino dos insulares.

Sp. Braga e Nacional defrontam-se a partir das 20h15 de sexta-feira, no Estádio da Madeira, jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.