Youth League. Braga visita sérvios do Partizan no "play-off"

A equipa sub-19 do Sporting de Braga vai defrontar o Partizan de Belgrado, na Sérvia, no "play-off" da Youth League.

O "play-off", que dá acesso aos oitavos de final da prova - em que já está o FC Porto -, opõe os vencedores do caminho dos campeões (campeões nacionais de juniores) aos segundos classificados da fase de grupos.

O segundo classificado do grupo do Porto (que se qualificou diretamente para a fase seguinte, ao vencer o grupo), o Barcelona, terá pela frente os alemães do Mainz.

O Braga vai jogar em Belgrado a 6 ou 7 de fevereiro, numa eliminatória que se disputa a uma só mão. Os vencedores apuram-se para os "oitavos".

Quadro de duelos do "play-off":



Basileia (Suíça) - Bayern de Munique (Alemanha)

Partizan (Sérvia) - SC Braga (Portugal)

Olympiacos (Alemanha) - Inter de Milão (Itália)

Zilina (Eslováquia) - Borussia de Dortmund (Alemanha)

Nantes (França) - Sevilha (Espanha)

Mainz (Alemanha) - Barcelona (Espanha)

Midtjylland (Dinamarca) - Leipzig (Alemanha)

AZ Alkmaar (Países Baixos) - Atlético de Madrid (Espanha)