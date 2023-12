Jesualdo Ferreira: "Gyokeres vai marcar o campeonato"

Jesualdo Ferreira acredita que Viktor Gyokeres vai marcar o campeonato e o Sporting, numa maratona em que, no seu entender, contam mais os pontos que não se perde do que aqueles que se ganha.

Após a jornada que colocou frente a frente os quatro primeiros classificados do campeonato - por ordem: Sporting, Benfica, FC Porto e Braga -, Jesualdo Ferreira, que já os treinou a todos, tira uma conclusão, em entrevista a Bola Branca: quem tem Gyokeres poderá ter tudo.

"Em relação ao Sporting de um passado recente, Gyokeres marca uma diferença na forma como o Sporting ataca. Pela forma como aguenta jogos desta intensidade sem lesões, apesar de ser muito castigado, e dependendo da forma como o Sporting o continue a aproveitar ou das alterações estratégicas que possam existir, parece-me que é um jogador que vai marcar o campeonato e o Sporting", assinala.

Contam mais os jogos com os "pequenos"

Benfica e Sporting saíram a sorrir dos duelos com Braga e Porto, respetivamente. Ainda assim, Jesualdo frisa que nada está decidido.

“Não me parece que tenha decidido nada, apenas ajustou a classificação praticamente em cima do fim da primeira volta. Foram dois jogos de grande intensidade, com muita discussão também, mas muito disputados e com um nível muito bom”, destaca o técnico.

O Benfica ganhou os jogos todos contra os rivais, mas Jesualdo Ferreira questiona: "Qual é a diferença pontual neste momento? O Sporting está em primeiro e o Benfica está em segundo, a um ponto. Os clássicos são fundamentais, mas os campeonatos não se ganham nestes jogos. Passaram e, agora, o importante é que não se percam pontos."

Sérgio Conceição não deixa o Porto cair

Ou seja, contam mais os pontos que não se perde frente aos restantes 12 adversários do que aqueles que se ganha no confronto direto com os concorrentes diretos ao título. Uma lição para os quatro candidatos.

Em especial para o FC Porto, que perdeu com Benfica e Sporting (ainda não jogou com o Braga) e, com a derrota em Alvalade, caiu para terceiro. Jesualdo garante que os dragões nunca perderão a sua matriz.