Pablo Villar deixa comando técnico do Vizela

O Vizela anunciou, em comunicado, a saída do treinador espanhol Pablo Villar.

O técnico de 37 anos deixa o clube minhoto após 18 jogos no cargo. Não resiste a uma série de três jogos seguidos sem vencer: derrotas com Chaves e Vizela e empate com o Rio Ave no sábado.

Segundo a nota oficial, as duas partem "acertaram a rescisão do contrato que ligava as duas partes até ao final da temporada, após pedido do treinador, que entendeu renunciar ao cargo que ocupava".

"Esta sociedade desportiva agradece os serviços prestados por Pablo Villar ao longo dos últimos meses e sublinha todo o profissionalismo e dedicação evidenciados ao longo deste período, desejando-lhe ainda as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro", pode ler-se.

Esta foi a primeira experiência de Villar em Portugal depois de passagens pelo Riteriai, da Lituânia, Pohronie, da Eslováquia e ter sido adjunto na China e Ucrânia.

Deixa o Vizela em zona de despromoção, na 17.ª posição com 11 pontos somados.