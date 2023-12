Nota 2 para Nuno Almeida. Dois golos mal anulados ao Sporting

O videoárbitro Bola Branca, Nuno Almeida, dá nota dois ao árbitro Nuno Almeida, que apitou o clássico entre Sporting e FC Porto.

Paulo Pereira baseia a decisão com os dois golos mal anulados ao Sporting, ambos com má intervenção do VAR.

"Lance normal, não deveria ter sido assinalada falta de Eduardo Quaresma sobre João Mário. Nuno Almeida, perante a dúvida, acabou por seguir o conselho do VAR", considera.

Já na reta final da partida, um novo golo anulado a Paulinho por falta de Bragança no momento do passe. Outra má decisão segundo o VAR Bola Branca.

"Muito má intervenção do VAR. Foi considerada falta de Bragança e o golo seria válido porque não havia fora de jogo a Paulinho, que era a dúvida inicial. Nem Navarro pensou que fosse falta, continuou naturalmente. É exagerada a intervenção do VAR. Não havia motivo para ser assinalada a falta", diz.

Outro lance decisivo do jogo foi a expulsão de Pepe no início da segunda parte. Neste caso, com uma boa decisão e intervenção do videoárbitro.

"É uma reação violenta. Gesto irrefletido, bem o VAR ao aconselhar o árbitro a ir ver as imagens. Só poderia ser cartão vermelho, apesar de, numa primeira fase, Nuno Almeida nem iria mostrar amarelo. É uma boa intervenção", conclui.