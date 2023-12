Artur Jorge. “Jogo de grande domínio, mas não tivemos pontos”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, lamenta “o erro individual” que deu o golo ao Benfica logo aos 3 minutos, mas elogia a segunda parte dos arsenalistas.

“A abordagem ao jogo começou mal, através de um erro individual: demos um golo adversário. Tivemos depois uma reação e permitimos mais espaço ao Benfica para fazer transições. A segunda parte foi completamente dominada por nós a todos os níveis, tentámos o golo de todas as formas. Fizemos muito mais do que o jogo nos deu. Fizemos um jogo de grande domínio, mas a verdade dos factos é que não tivemos pontos hoje”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico arsenalista não teve dúvidas: “Na segunda parte o jogo foi sempre nosso, estivemos sempre no meio-campo do Benfica, mas não fomos eficazes como deveríamos. Estamos desiludidos pelo resultado, mas não com a exibição porque o SC Braga teve um jogo conseguido, com qualidade”.

O Benfica derrotou o Sp. Braga, por 1-0, com golo de Tengstedt.