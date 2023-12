Famalicão e Estoril empatam

O Famalicão somou o quarto jogo consecutivo sem vencer para a I Liga, ao empatar 1-1 em casa com o Estoril, em jogo da 14.ª jornada.

Cassiano abriu o marcador logo aos cinco minutos, mas os famalicenses conseguiram igualar, através de Jhonder Cádiz, aos 14.

Apesar de não vencer há quatro jornadas, o Famalicão manteve o sétimo lugar no campeonato, com 18 pontos, os mesmos do Farense, enquanto o Estoril, que venceu na ronda anterior, é 13.º, com 14.

Veja o resumo da partida: