Marcelo renova contrato com o Moreirense

O defesa central Marcelo e o Moreirense prolongaram o contrato que os liga por mais uma temporada, até junho de 2025, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol através das páginas oficiais nas redes sociais.

Contratado no início da presente época, o jogador de 34 anos participou em 14 dos 15 jogos oficiais até agora disputados pelos minhotos, marcou um golo e é um dos dois totalistas no campeonato, a par do guarda-redes Kewin Silva, com 1170 minutos de utilização em 13 jornadas.

Depois de passagens pelo Al Tai, da Arábia Saudita, na época 2021/22, e pelo Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, na temporada transata, o central brasileiro regressou ao principal campeonato português, aquele em que competiu entre 2012/13 e 2020/21.

Marcelo disputou 198 encontros oficiais e marcou 10 golos pelo Rio Ave, entre as temporadas 2012/13 e 2017/18, ganhou uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal pelo Sporting na época 2018/19, tendo realizado um jogo em cada uma das competições, e contabilizou 45 partidas ao serviço do Paços de Ferreira, em 2019/20 e 2020/21.

O Moreirense ocupa o sexto lugar da I Liga portuguesa, com 22 pontos após 13 jornadas.