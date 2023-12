Boavista empatou com V. Guimarães

O Boavista conseguiu evitar a sexta derrota consecutiva na I Liga de futebol, ao empatar 1-1 com o Vitória de Guimarães graças a um penálti nos descontos do jogo da 14.ª jornada.

No Estádio do Bessa, Jota Silva, aos 30 minutos, adiantou os visitantes, mas Tiago Morais, de grande penalidade, aos 90+3, resgatou o empate e impediu o Vitória de Guimarães, que é quinto com 26 pontos, de conquistar a terceira vitória consecutiva no campeonato.

Ainda assim, no primeiro jogo após a saída do treinador Petit, o Boavista não conseguiu inverter o mau momento, somando o nono jogo sem ganhar na I Liga, competição em que é 10.º classificado, com 16 pontos.

Veja o resumo da partida: