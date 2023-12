Farense - Estrela. Com zero a zero está tudo bem

Farense e Estrela da Amadora empataram esta sexta-feira, no Estádio de São Luís, no jogo de abertura da 14ª jornada da I Liga.

O jogo não teve golos e, como cantava Carlos Paião, "com zero a zero está tudo bem".

As duas equipas bem tentaram chegar ao golo, mas os postes e grandes defesas dos guarda-redes impediram o marcador de funcionar.

Farense e Estrela da Amadora dividiram os pontos. Os algarvios estão no 7ª lugar do campeonato, com 18 pontos, os tricolores ocupam a 9ª posição, com 16 pontos.

A 14ª jornada da I Liga prossegue no sábado com três partidas:

Rio Ave-Vizela (15h00)

Arouca-Gil Vicente (18h00)

Boavista-Vitória de Guimarães (20h30)

No domingo destaque para o Braga-Benfica e na segunda-feira é dia de clássico entre Sporting e FC Porto.