Farense e Estrela da Amadora empatam a zero no arranque da 14.ª jornada

O Farense e o Estrela da Amadora empataram esta sexta-feira a zero em Faro, no encontro que abriu a 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Vindo de um empate em casa do Benfica (1-1), o Farense somou o terceiro encontro seguido sem vencer, embora apenas tenha uma derrota nos últimos sete encontros no campeonato, subindo provisoriamente ao sétimo lugar, com 18 pontos.

Pela primeira vez esta temporada, o Estrela da Amadora conseguiu uma série de três jogos sem perder na I Liga, ascendendo, de forma provisória, ao nono lugar, com 16 pontos.