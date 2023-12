Clássico com vista para o clássico. Peixoto vê Braga e Benfica numa "boa fase"

César Peixoto observa vê Sporting de Braga e Benfica numa "boa fase" antes de estarem frente a frente, este domingo na Pedreira, para a jornada 14 da I Liga.

O antigo esquerdino de ambos os emblemas diz que "o Braga está a recuperar no campeonato e o Benfica na melhor fase da época e mais próximo do Benfica do ano passado".

Em declarações a Bola Branca esta sexta-feira, o atual treinador, de 43 anos, admite que a águia surge no minho "mais aliviada e confiante", após a vitória europeia na Áustria, que ditou a passagem da equipa de Roger Schmidt para a Liga Europa.

Já o conjunto às ordens de Artur Jorge precisa de "começar a vencer estes jogos com os ditos grandes" para se afirmar, ainda mais, no futebol português.



Partindo do coletivo para o particular, Bola Branca convidou César Peixoto a destacar alguns dos jogadores das duas equipas. O ex-lateral de minhotos e lisboetas não tem dúvidas em apontar o trabalho de "João Neves e Di Maria, no Benfica, e o ataque do Braga – com Horta, Banza e Djaló – com muito golo".

O jogo de domingo vai anteceder a 'partida cartaz' da ronda, na segunda-feira em Alvalade, entre Sporting e FC Porto. Peixoto acredita que o "resultado de Braga não terá influência tática" no desafio entre leões e dragões, mas "emocionalmente, um treinador ou outro, poderá utilizar um desaire do adversário para espicaçar mais a sua equipa".

César Peixoto jogou no Sporting de Braga em 2007/08 e 2008/09, antes de atuar nas duas temporadas seguintes na Luz.