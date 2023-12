Rui Vitória agradado com I Liga. “Estamos no caminho certo”

Rui Vitória, atual selecionador do Egito, três vezes campeão nacional pelo Benfica, acredita que o campeonato português está no “caminho certo” e elogia a competitividade exibida até ao momento.

“Acho que estamos no caminho certo, tenho gostado de acompanhar o futebol português”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Com treze jornadas disputadas, os primeiros quatro classificados do campeonato estão separados por apenas dois pontos, com várias trocas na liderança. Para Rui Vitória, esta incerteza no topo da tabela traz um novo “aliciante” à Liga.

“O campeonato está muito competitivo. As equipas do topo [da classificação] têm perdido mais pontos do que é normal e isso é um grande aliciante para toda a gente, todas as semanas há uma incógnita”, explica.

Muitos dos pontos perdidos pelos principais candidatos têm sido para equipas que, tradicionalmente, não representam grande oposição. O treinador português justifica esta maior competitividade com um “bom trabalho” a descobrir novos talentos, que se têm revelado decisivos.

“O nosso campeonato está muito interessante, quer no topo, quer as equipas mais pequenas, que estão a trabalhar muito bem e fizeram um bom scouting e apresentam jogadores de qualidade”, afirma, em declarações à Renascença.

Com o equilíbrio a que tem assistido até ao momento, o atual selecionador do Egito conclui que “ainda está tudo em aberto” no que diz respeito a identificar um favorito, já que “estamos numa fase muito precoce da temporada”, mas prevê “um campeonato muito competitivo até ao fim”.