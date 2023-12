Nuno Almeida no clássico e Luís Godinho no Braga-Benfica

Nuno Almeida é o árbitro nomeado para o clássico entre Sporting e FC Porto, da jornada 14 do campeonato. Luís Godinho estará no Sporting de Braga-Benfica, anunciou o Conselho de Arbitragem, esta quinta-feira.

A acompanhar Nuno Almeida, em Alvalade, na segunda-feira, às 20h15, estarão os auxiliares André Campos e Pedro Felisberto e o quarto árbitro André Narciso. Tiago Martins será o videoárbitro (VAR), desde a Cidade do Futebol, em Oeiras, coadjuvado por Bruno Jesus.

Almeida vai apitar um jogo entre leões e dragões pela quinta vez, a terceira para o campeonato e a segunda em Alvalade. O primeiro e único Sporting-Porto em Lisboa do árbitro da Associação de Futebol do Algarve, até agora, terminou empatado a um golo, em setembro de 2021.

No Estádio Municipal de Braga, Luís Godinho terá ajuda dos assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota e do quarto árbitro Gustavo Correia. Artur Soares Dias será o VAR, acompanhado de Paulo Soares.

João Pinheiro e Hugo Miguel, árbitro e VAR do Vitória de Guimarães-Sporting da última ronda, estão fora das nomeações para as competições profissionais. Os leões queixaram-se do lance que deu o 1-1 ao Vitória. O Sporting considera que não seria penálti de Adán sobre Mangas e que o jogador vitoriano devia ter visto o segundo amarelo, por simulação.



Paulo Pereira, VAR Bola Branca, teve a mesma leitura do lance aos 45+7 minutos, na análise ao intervalo: "Penálti do empate não existe."

Nomeações da jornada 14:

Farense-Estrela da Amadora

Árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Rui Oliveira



Rio Ave-Vizela

Árbitro: Gustavo Correia

VAR: Hélder Malheiro



Arouca-Gil Vicente

Árbitro: Manuel Oliveira

VAR: Ricardo Baixinho



Boavista-Vitória SC

Árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Fábio Melo

Chaves-Casa Pia

Árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Cláudio Pereira



Moreirense-Portimonense

Árbitro: André Narciso

VAR: Bruno Esteves



Famalicão-Estoril Praia

Árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Vasco Santos



SC Braga-Benfica

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: Paulo Soares

Sporting-FC Porto

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: André Narciso

VAR: Tiago Martins

AVAR: Bruno Jesus