Futebol feminino. Famalicão – Benfica na Taça de Portugal

A equipa do Benfica vai defrontar, fora, o Famalicão, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol feminino.

Na época passada as duas equipas também se encontraram na prova e as famalicenses eliminaram as encarnadas nas meias-finais.

O sorteio que emparelhou as equipas realizou-se esta quinta-feira.

Já o Braga recebe o Marítimo e o Sporting joga diante do Clube Albergaria.

Veja a lista completa dos jogos da quarta eliminatória:

Racing Power – Torreense

Vilaverdense - Gil Vicente

Famalicão – Benfica

SC Braga – Marítimo

Vitória de Setúbal – Cadima

Sporting - Clube Albergaria

Damaiense – Ouriense

Valadares Gaia - Boavista