Costinha: "Benfica, Sporting ou Braga podem vencer Liga Europa"

Costinha concorda com Rúben Amorim: Sporting, Braga ou Benfica podem vencer a Liga Europa.

Com a chegada de Benfica e Braga à segunda divisão europeia, e com o Sporting também apurado para o "play-off", três equipas portuguesas podem trilhar um caminho que em 2011 culminou com uma final europeia disputada por Braga e FC Porto, em Dublin, precisamente o mesmo local da final desta edição da prova.

Rúben Amorim, treinador dos leões, vaticinou na quarta-feira um percurso de sucesso das equipas portuguesas na Liga Europa, opinião partilhada, em entrevista a Bola Branca, por quem já ergueu o troféu, Costinha.

"Concordo com o Rúben. As três equipas são boas. Se estiverem no seu melhor momento, podem dificultar a vida a qualquer equipa que esteja nessa competição. Obviamente que há sempre equipas fortes. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Liverpool e da Roma, que têm treinadores conhecedores desta competição. Mas tanto Sporting como Benfica, como Braga, têm argumentos e capacidade para poder discutir esta competição até ao final e poder vencê-la", considera.

Estatuto de "underdog" pode beneficiar o Porto

O FC Porto apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Bayern de Munique e Borussia de Dortmund são possíveis adversários no sorteio de segunda-feira.

Costinha acredita que os dragões podem chegar mais longe na prova e deixa avisos à formação que irá defrontar a equipa de Sérgio Conceição.



"Tudo é possível! Vamos ver a equipa que vai sair ao FC Porto. São todas muito fortes. Todas têm atributos importantes e que podem dificultar a tarefa do FC Porto. Mas o Porto já mostrou ser uma equipa muito competitiva e muitas vezes, quando se olha com algum desdém para a equipa do Porto, podem ter uma surpresa", avisa.

Gyokeres vs. Pepe

O antigo médio acumulou títulos nacionais e internacionais no FC Porto e foi diretor desportivo do Sporting. Costinha fala com autoridade sobre os dois emblemas, que se vão defrontar na próxima jornada do campeonato. Segunda-feira, em Alvalade, há um Sporting-FC Porto e, por isso, luta pela liderança.

"Os clássicos são sempre jogos importantes, com muita intensidade, com muita combatividade. Às vezes não são tão bem jogados, mas a competitividade vai existir de certeza. As duas equipas sabem que, se perderem pontos, estão a facilitar a tarefa ao adversário que vem atrás, porque não podemos esquecer que o Benfica joga em Braga. E o Braga está a poucos pontos dos lugares cimeiros. Portanto, é um jogo que se irá jogar nos detalhes. Quem cometer menos erros poderá levar a vantagem. Mas será mais um jogo de empate, do que puder dar o favoritismo quer ao Sporting quer ao FC Porto, pela forma como as equipas estão, e pelo momento em que estão na tabela classificativa", afirma.



De uma coisa Costinha não tem dúvidas: há protagonistas em cada uma das equipas. Um é o goleador do Sporting, o outro capitão do FC Porto.



"São dois pontos muito fortes das duas equipas. O Gyokeres tem sido um jogador muito importante na manobra de ataque da equipa do Sporting. Mas também vive do contributo coletivo, porque o Gyokeres não joga sozinho. Do outro lado, o Pepe, com 40 anos, é inacreditável a forma como parece um jovem, a forma como lidera a equipa, como faz golos importantes como fez ao Shakhtar. Portanto, a experiência de Pepe contra a juventude de Gyokeres é mais uma nota para que as pessoas fiquem com a curiosidade e com o gosto de quererem ver esse clássico", finaliza.