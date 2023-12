"Nápoles não é equipa intransponível para o Sporting de Braga"

Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, acredita que o Nápoles não é um adversário intransponível para o Sporting de Braga.

Em entrevista a Bola Branca, o autarca considera que a formação minhota tem condições para vencer o campeão italiano e sustenta a sua ideia nos jogos que viu na Pedreira contra o Nápoles e Real Madrid.

"O Braga tem todas as condições para não depender de terceiros e poder até seguir em frente na Liga dos Campeões. Quem assistiu aos dois jogos em Braga contra o Nápoles e contra o Real Madrid ficou com a convicção de que, nesses dois jogos em particular, o Braga esteve perfeitamente à altura dos seus adversários e de grandes adversários", diz, antes de prosseguir.

"Até atendendo ao desempenho das duas equipas nos tempos mais recentes, embora estamos a falar de um ambiente naturalmente diferente e de uma competição muito especial, parece-me que o Nápoles não é propriamente um obstáculo intransponível para este Sporting Braga", acredita.

Ricardo Rio acredita que o Braga pode fazer história na principal prova de clubes na Europa: "Estamos a 90 minutos de distância de fazer história, de conseguir pela primeira vez a qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões, o que é obviamente muito importante, é muito prestigiante por todos os motivos e enriquecedor até do ponto de vista financeiro".

"Mas sobretudo, é a afirmação da solidez deste projeto que tem vindo a crescer", considera.