Braga empata em Nápoles e vai ao "play-off" da Youth League

O Sporting de Braga vai ter de disputar o "play-off" de acesso aos oitavos de final da Youth League, depois de ter empatado, esta terça-feira, no terreno do Nápoles, por 2-2, na sexta jornada do grupo C.

A equipa sub-19 arsenalista chegou à última ronda empatada com o Real Madrid na liderança do grupo. Porém, ao passo que os espanhóis venceram (2-0) na visita ao Union de Berlim, os portugueses estiveram duas vezes em vantagem, mas não passaram do empate em Itália.

João Vasconcelos adiantou o Braga aos 40 minutos, contudo, Salvatore Borriello empatou após o intervalo. Rúben Furtado colocou os minhotos novamente em vantagem ao minuto 63 e, passados dez minutos, o Nápoles repôs a igualdade com um golo de Ernesto Ballabile.

Campeão da Youth League entre os possíveis rivais

Com este resultado, o Braga passa a somar 12 pontos, no segundo lugar, menos dois que o Real Madrid, que vence o grupo e apura-se diretamente para os oitavos de final. O equipa portuguesa terá, assim, de disputar o "play-off" com um dos vencedores do caminho dos campeões - equipas que foram campeãs de juniores nos respetivos países.

Entre os possíveis adversários do Braga está o AZ Alkmaar (Países Baixos), campeão em título da Youth League, além de Basileia (Suíça), Midtjylland (Dinamarca), Mainz (Alemanha), Nantes (França), Olympiacos (Grécia), Partizan (Sérvia) e Zilina (Eslováquia).



O sorteio está marcado para 19 de dezembro, próxima quarta-feira. O "play-off" será disputado nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2024.