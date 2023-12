Boavista oficializa saída de Petit

O Boavista anunciou a saída do treinador Petit.

De acordo com as informações avançadas pela Renascença na segunda-feira, o técnico de 47 anos pediu demissão e o presidente Vítor Murta cedeu à vontade do técnico, que já não orientará a equipa na receção ao Vitória de Guimarães no próximo sábado.

"O Boavista FC agradece todo o profissionalismo que Armando Teixeira e a sua equipa técnica colocaram ao serviço do Clube, desejando-lhes as maiores felicidades para os desafios que se seguem", pode ler-se.



O emblema portuense esclarece que "houve sempre uma excelente relação entre o treinador e toda a estrutura da SAD, até porque é conhecido o carinho que Armando Teixeira sente pela instituição que o formou como homem e jogador".

O técnico deixa o clube após cinco derrotas consecutivas para o campeonato e um empate frente ao Arouca na Taça de Portugal, que ditou a eliminação dos axadrezados nas grandes penalidades.

Petit foi escolhido pelo presidente Vítor Murta como "o melhor treinador da história" do clube em setembro, depois de um grande arranque de temporada. O Boavista era líder à quinta jornada do campeonato, com 13 pontos somados.

O técnico deixa o Boavista na 10.ª posição, com 15 pontos. Apesar do sucesso inicial, a época foi atribulada para o Boavista, com ordenados em atraso que levaram ao cancelamento de treinos e que impossibilitou o clube de contratar no último verão.

Esta foi a segunda passagem de Petit pelo Boavista. Treinou o clube entre 2012 e 2015 e regressou a meio da época 2021/22. No total, orientou 191 jogos pelos axadrezados, com 69 vitórias, 53 empates e 69 derrotas.