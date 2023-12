Artur Jorge. “Vamos dar o nosso melhor e procurar a ser competitivos”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, está satisfeito com a exibição da equipa, apesar da derrota contra o Nápoles na sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Foi mais um bom jogo da nossa parte. Pode parecer um contrassenso. Estou satisfeito com os jogadores. Entrámos bem. Aos 8 minutos houve o infortúnio do autogolo que tranquilizou o Nápoles. Fomos à procura do resultado que precisávamos”, disse.

Apesar disso, “fico com a sensação que foi justo devido à eficácia do Nápoles, mas num jogo bem conseguido da nossa parte em que podíamos ter conquistado mais qualquer coisa".

Em declarações à Eleven, Artur Jorge acrescentou: “É natural que estivéssemos mais expostos, mas queríamos fazer golos. Até ao fim procurámos recuperar da desvantagem e valorizar o nosso desempenho. Perdemos o grupo para Real Madrid e Nápoles, mas vimos um Sp. Braga a ter bons jogos."

Quanto à Liga Europa, o técnico arsenalista quer que a equipa mostre o mesmo compromisso. "Tinha dito que era uma final com dois caminhos. Acabámos por continuar em prova no caminho da Liga Europa. Vamos ver o que o sorteio nos vai ditar. Vamos dar o nosso melhor e procurar a ser competitivos e competentes."

O Braga perdeu 2-0 diante do Nápoles, mas segue para a Liga Europa beneficiando do triunfo do Real Madrid sobre o Union Berlim.