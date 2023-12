Gil Vicente e Moreirense dividem pontos no fecho da jornada 13

Gil Vicente e Moreirense empataram a um golo no encontro de encerramento da jornada 13 do campeonato, esta segunda-feira.

As duas equipas somaram o segundo jogo consecutivo sem vencer, em Barcelos, onde o primeiro golo surgiu logo aos seis minutos, por intermédio de Pedro Tiba. A vantagem gilista durou, no entanto, aos 83 minutos, André Luís estragou os festejos dos adeptos da casa.

Com este resultado, o Moreirense perde a oportunidade de se colocar a um ponto do quinto lugar. Continua, ainda assim, confortável no sexto posto, com 22 pontos, menos três que o Vitória de Guimarães e mais cinco que Famalicão e Farense, sétimo e oitavo, respetivamente.

O Gil Vicente sobe a 14.º, com 12 pontos, mais dois que Desportivo de Chaves, Arouca e Vizela, as três equipas em zona de despromoção.