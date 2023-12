Equipas portuguesas são as que mais descansam antes dos jogos europeus

FC Porto, Benfica e Sporting de Braga são as equipas dos respetivos grupos que mais descansaram antes dos jogos da Liga dos Campeões, conclui um estudo divulgado, esta segunda-feira, pela Liga Portugal.

De acordo com o estudo do Barómetro e Observatório da Liga, as três equipas portuguesas na prova têm, na fase de grupos, maior média de descanso que qualquer adversário dos respetivos grupos. A única exceção é o Shakhtar Donetsk, que começou a época duas semanas mais cedo e tem menos três jogos disputados que o Porto.

Só o Sporting, na Liga Europa, foi a equipa do seu grupo com menor média de descanso, embora o relatório da Liga Portugal considere que também neste caso os valores estão bastante nivelados. Além disso, os leões têm mais dias de descanso que os adversários em três dos seis jogos da fase de grupos.

Em termos de jogos totais da época, o Sporting e a Atalanta têm o valor mais baixo de jogos com tempo de descanso inferior a quatro dias.

Intervalos entre jogos nunca inferiores a 72 horas



Fazendo a análise caso a caso, o Benfica teve um maior tempo de descanso em todos os jogos que o adversário, menos na primeira jornada, frente ao Salzburgo, em casa.



O Porto só teve menor tempo de descanso no jogo em casa contra o Shakhtar Donetsk. Por outro lado, teve tempo de descanso igual ao Barcelona antes de receber a equipa catalã no Dragão. Nos restantes jogos, teve sempre tempo de descanso superior.

O Braga também teve tempo de descanso inferior ao adversário apenas num jogo: com o Union de Berlim.

Este relatório contraria a ideia várias vezes referida pelos treinadores de que o calendário competitivo nacional não protege as equipas portuguesas nas competições europeias: os intervalos de descanso entre os jogos da Liga portuguesa são maiores do que nos outros campeonatos.

A Liga assinala, ainda, o facto de ainda não ter registado, até ao momento, um intervalo inferior a 72 horas entre dois jogos.