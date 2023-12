Braga sem cláusula para recuperar Rodrigo Gomes em janeiro

O empréstimo de Rodrigo Gomes ao Estoril Praia não contempla cláusula para terminar a cedência em janeiro.

O avançado de 20 anos é uma das grandes figuras da equipa da Amoreira e leva já quatro golos e cinco assistências em 12 jogos do campeonato. Esteve diretamente envolvido nos quatro golos do Estoril frente ao Desportivo de Chaves. Marcou dois golos e assistiu outros dois.

É o terceiro jogador com mais participação em golos no campeonato. Só superado por Viktor Gyokeres e Simon Banza, os dois melhores marcadores da I Liga.

Até ao momento, o Sporting de Braga não contactou o Estoril e não demonstrou interesse em recuperar o jovem internacional sub-21. No entanto, isso só seria possível com uma negociação entre os clubes. Não ficou acordada qualquer cláusula que possibilite o fim do empréstimo.

Rodrigo Gomes estreou-se na equipa principal do Sporting de Braga na época 2020/21. A saída de Wenderson Galeno para o FC Porto em janeiro de 2022 abriu-lhe a porta da titularidade numa posição semelhante à que desempenha agora: à esquerda, numa linha de cinco defesas.

A saída de Carlos Carvalhal e a entrada de Artur Jorge implicou a troca para um sistema de quatro defesas e Rodrigo Gomes não voltou a ter tantas oportunidades. Marcou dois golos em 27 jogos e foi titular apenas cinco vezes em toda a época 2022/23.

Regressa à melhor forma no Estoril e com Vasco Seabra, num regresso a uma linha de cinco, a jogar principalmente do lado direito.

O regresso à Pedreira em janeiro é possível com negociação. No entanto, Artur Jorge conta com Victor Gómez e Joe Mendes para a posição de lateral-direito e, nesse sentido, o regresso do jovem internacional sub-21 deverá acontecer só na próxima temporada.