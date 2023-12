Braga conhece atalho para a Liga Europa, mas prefere a via longa da Champions

Artur Jorge sabe que o Sporting de Braga tem pela frente uma "final de dois caminhos" diante do Nápoles, mas quer lutar pela vitória, de forma a garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Braga joga com duas possibilidades: empatar ou vencer em Itália e assegurar bilhete para a Liga Europa, ou vencer por dois ou mais golos e qualificar-se de forma inédita para a fase a eliminar da Champions.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo da sexta jornada do grupo C, esta segunda-feira, Artur Jorge assume que considera os dois cenários, mas deixa claro que planeou o encontro para um só:

"É uma final que nos abre dois caminhos. É uma final no sentido da continuidade nas provas europeias: temos a Champions e a Liga Europa. Há aqui mais possibilidades além da Liga dos Campeões, mas olhamos para cima, para o que podemos fazer de melhor, e o melhor é vencer cá e conseguir o apuramento para os 'oitavos'. É a isso que nos agarramos."

"A ambição não nos falta, sabemos que estamos no meio do tudo ou nada, mas temos uma possibilidade. O que mais temos falado é em acreditar nas nossas ambições e objetivos", acrescenta o técnico minhoto.



História e momento de forma não entram em campo

Nos últimos cinco jogos que cada equipa disputou, o Braga venceu quatro, ao passo que o Nápoles perdeu quatro. Artur Jorge descarta, contudo, que o momento de forma tenha qualquer influência no resultado final.

"Isso não invalida um Nápoles fortíssimo, disso não tenho dúvidas. O momento de uma e outra equipa não terá influência. Tenho perfeita noção da realidade de uma e outra equipa, sei da qualidade individual e coletiva desse Nápoles. O momento pode ser favorável ao Braga, mas teremos duas belíssimas equipas em campo e ambas lutarão pela vitória. Dependerá muito do que cada uma deixar a outra fazer", refere.