André Horta confia em vitória do Braga em Nápoles. "Somos uma equipa corajosa"

André Horta defende que o Sporting de Braga tem de ter a coragem de sonhar e ir atrás do improvável, frente ao Nápoles, na luta por um inédito apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da sexta e última jornada do grupo C, esta segunda-feira, o médio arsenalista destaca que "a equipa está muito orgulhosa do que tem feito nesta competição"

"É um orgulho enorme chegar à última jornada e dependermos de nós próprios para conseguir a passagem. Precisamos de uma vitória por dois golos, mas estamos otimistas. Somos uma equipa corajosa, que joga muito bom futebol, e acreditamos na passagem", salienta.

Boa campanha europeia não surpreende



Para Horta, ninguém no clube ficou surpreendido com a campanha do Braga na Champions, em que, contra Real Madrid, Nápoles e Union de Berlim, continua na luta pelo segundo lugar, ou seja, pelos "oitavos".

"Sabemos da nossa qualidade e do que somos capazes. O Braga está a crescer muito, temos feito belas campanhas na Liga Europa e, este ano, na Liga dos Campeões, mostrámos que temos qualidade. Batemo-nos sempre de igual para igual com todos os adversários. Dependemos só de nós para passar e temos de ter isso em mente. Não nos surpreende de maneira nenhuma, porque trabalhamos para estas coisas", vinca.

O Nápoles-Sporting de Braga está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio Diego Armando Maradona. Jogo com relato em direto e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.