Boavista perde e deixa Petit a “pensar no futuro”

O Boavista perdeu mais uma partida no campeonato e o treinador Petit deixou o futuro em aberto.

“Sou o responsável e tenho agora três horas de viagem até ao Porto para pensar no meu futuro e no futuro do Boavista”, referiu.

O técnico dos axadrezados resume a partida contra o Estrela Amadora (derrota 1-3): “Foi uma primeira parte sem muitas ocasiões de golo, fruto também da tabela classificativa e do momento das duas equipas. Na segunda parte, o Estrela da Amadora faz dois remates e marca três golos. Tentámos reagir com o 1-1, mas levámos logo com um golo”.

“Não há nada a dizer, é fruto do momento. A bola está a ‘picar’ e as coisas não estão a correr como queríamos em termos de resultados. É o futebol", acrescentou.

O Boavista vem com uma sequência de cinco derrotas.