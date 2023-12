Aflitos Arouca e Rio Ave empatam

O Arouca empatou 2-2 com o Rio Ave, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, no qual os arouquenses estiveram a perder por duas bolas de diferença.

Os vilacondeses, que somaram o terceiro empate consecutivo para o campeonato, chegaram à primeira meia-hora já a vencer por 2-0, com golos de Aderllan, aos cinco minutos, e de Boateng, aos 29.

No entanto, os arouquenses, que na jornada passada tinham interrompido uma série de sete derrotas consecutivas, ao vencerem no Bessa por 4-0, reagiram e chegaram ao empate por Cristo, aos 50, e Jason, aos 62.

Com este empate, o Rio Ave chega ao 14.º lugar, com 11 pontos, apenas mais um do que o grupo de quatro equipas que se encontram igualadas na cauda da tabela, entre as quais o Arouca, 16.º, com 10 pontos.

Veja o resumo da partida: