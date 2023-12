Portimonense e Famalicão empatam

O Portimonense e o Famalicão empataram 1-1, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, disputado em Portimão, resultado que mantém as duas equipas em posições cómodas na pauta classificativa.

Os visitantes, que somaram o terceiro jogo consecutivo sem vencer, adiantaram-se aos 31 minutos, por Théo Fonseca, mas a equipa de Portimão, há dois jogos sem vencer para a Liga, respondeu e igualou aos 61, por Hélio Varela, numa partida em que jogou desde os 73 minutos com menos um, depois da expulsão com vermelho direto de Ronie.

Com este empate, o Famalicão recupera o sétimo posto, com os mesmos 17 pontos do Farense, oitavo, enquanto os algarvios estão no 10.º posto, com 15, em igualdade pontual com o nono classificado, o Boavista.

Veja o resumo da partida: