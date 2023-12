Pedro Moreira. FC Porto criou-nos dificuldades

O treinador do Casa Pia, Pedro Moreira, confirma dificuldades contra “uma equipa que estava ferida no seu orgulho”.

O FC Porto “entrou forte, na fase inicial e tivemos dificuldades em assumir momentos com bola, muito devido à pressão do FC Porto. A opção estratégica do Sérgio Conceição criou-nos algumas dificuldades no início”.

“Depois o jogo equilibrou-se mais um pouco. A equipa conseguiu mostrar personalidade, mas naturalmente temos de ser mais competitivos para conseguir pontos, mesmo nestes jogos complicados”, referiu.

O técnico dos gansos lamentou o segundo golo sofrido. “Não fomos competentes naquele momento, essencialmente isso, e numa fase em que deixou um bocado a perder”.

Pedro Moreira promete “trabalho e dedicação” para o futuro.

O FC Porto derrotou o Casa Pia, por 3-1.