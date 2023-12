Farense “tem capacidade” para impor o seu jogo ao Benfica

O treinador do Farense garante que a sua equipa tem capacidade para enervar o Benfica e contrariar o poderio do adversário no jogo da 13.ª jornada da I Liga.

"Vai ser extremamente difícil, mas penso que temos capacidades, até pelo que temos feito no nosso campeonato, não só para enervar o Benfica como também impor, muitas vezes, a nossa filosofia de jogo, a nossa mentalidade, o nosso critério, que penso que nos têm dado muito bons resultados", disse José Mota, em conferência de imprensa.

O técnico antecipou que o Benfica, os seus jogadores e os seus responsáveis "estarão, com certeza, mentalizados de que terão de fazer tudo para vencer o Farense", pelo que os algarvios têm de estar preparados para contrariar esse estado de espírito.

A partida está marcada para esta sexta-feira, a partir das 18h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.