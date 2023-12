Conheça os horários para as jornadas 16 e 17

A Liga Portugal divulgou, esta quinta-feira, os horários das jornadas 16 e 17 da I Liga.

A ronda 16 abre no dia 5 (sexta-feira) de janeiro, com o Sporting a receber o Estoril em Alvalade, a partir das 18h45.

Na jornada seguinte, o grande destaque vai para o FC Porto-Sp. Braga, a disputar no dia 14 (domingo), pelas 20h30, no Estádio do Dragão.

16.ª jornada

05-01

Sporting–Estoril, 18h45

Boavista–FC Porto, 20h45



06-01

E. Amadora–Vizela, 15h30

Farense–Gil Vicente, 15h30

Arouca–Benfica, 18h00

Sp. Braga–Vitória SC, 20h30



07-01

Rio Ave–Portimonense, 18h00

Famalicão–Chaves, 20h30



08-01

Moreirense–Casa Pia, 20h15



17.ª jornada

12-01

Portimonense–Farense, 20h15





13-01

Casa Pia–Famalicão, 15h30,

Chaves–Sporting, 18h00

Estoril–Moreirense, 20h30



14-01

Gil Vicente–E. Amadora, 15h30

Benfica–Rio Ave, 18h00

Vizela–Boavista, 18h00

FC Porto–Sp. Braga, 20h30



15-01

Vitória SC–Arouca, 20h15