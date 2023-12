Rui Quinta espera "jogo diferente" do anterior entre Estoril e FC Porto

"Será um jogo diferente" do mais recente, no qual o Estoril venceu o FC Porto no Dragão.

Esta é a opinião de Rui Quinta, antigo adjunto dos azuis e brancos, em entrevista a Bola Branca, na antevisão do embate desta quarta-feira, entre canarinhos e dragões, para a fase de grupos da Taça da Liga.

"Vai ser um jogo de cariz completamente diferente e é evidente que os momentos das equipas também são diferentes. O Estoril vinha de uma série negativa e o Porto de uma jornada de Champions", sustenta.

Quinta considera que Sérgio Conceição deverá mexer no onze, sobretudo, em face dos "impedimentos" no plantel portista.

"Levará, seguramente, o Sérgio a reorganizar o onze mais utilizado. Mas, com isso, os menos utilizados também poderão mostrar que merecem uma oportunidade", completa o técnico.

O Estoril-FC Porto, da segunda jornada do grupo D da Taça da Liga, está marcado para as 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota.