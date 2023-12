Treinador do mês renova com o Moreirense por duas épocas

O Moreirense anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Rui Borges por mais duas épocas, até 2026.

O treinador, de 42 anos, que pegou na equipa esta temporada, após Paulo Alves a ter subido à I Liga, recebe prémio pelo bom arranque. Os cónegos estão no sexto lugar do campeonato, a um ponto do "top-5", com saldo de seis vitórias, três empates e três derrotas nas 12 primeiras jornadas.

Desempenho que valeu a Rui Borges - tecnicamente ao seu adjunto, dado que o antigo jogador não tem o nível máximo da UEFA, logo não está inscrito como técnico principal - a distinção como melhor treinador da I Liga em outubro e novembro, logo na época de estreia.

Antes de assumir o comando técnico do Moreirense, Rui Borges passou por Mirandela, clube da cidade onde nasceu e pelo qual jogou, Académico de Viseu, Académica, Nacional, Vilafranquense e Mafra.