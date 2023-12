Rui Borges. “Temos três ou quatro oportunidades claras”

O treinador do Moreirense, Rui Borges, elogia a exibição dos seus jogadores contra o Benfica. “Fico feliz pela equipa, orgulho enorme ver esta equipa jogar, uma equipa corajosa e ambiciosa, que não se cansa de ganhar”.

“Foi boa exibição, primeiros 20 minutos foram muito intensos, com duas equipas a querer ganhar. Tivemos oportunidades claras, poderíamos ter saído com golos, temos três ou quatro oportunidades claras na área do Benfica”, referiu.

Rui Borges acrescentou: “Primeira parte foi boa, segunda parte de menor intensidade, baixámos demasiado, mas veio ao de cima a nossa qualidade defensiva, mantivemos a baliza a zeros”.

“O Benfica andou perto da nossa área, mas não me lembro de uma oportunidade clara do Benfica na segunda parte”, referiu.

Borges considera que o resultado (0-0) “é justo”.