Moreirense “motivado, ambicioso e corajoso” contra o Benfica

O treinador do Moreirense, Rui Borges, diz que a equipa deve ser audaz e estar, ao mesmo tempo, "ciente dos momentos do jogo" frente ao Benfica, no domingo, na 12.ª jornada da I Liga.

Vitoriosa em cinco dos últimos seis encontros do campeonato, a equipa minhota ocupa o quinto lugar da tabela, com 20 pontos, e promete apresentar-se "motivada, ambiciosa e corajosa", com vontade de continuar a ganhar frente ao líder do campeonato, que o técnico dos 'cónegos' descreve, ao mesmo tempo, como "uma grande equipa e uma equipa grande".

"Esperamos ser uma equipa audaz, bem ciente dos momentos do jogo, sempre bem organizada, a perceber que temos de estar coesos e organizados no momento defensivo e que podemos ferir o adversário no momento ofensivo, de forma mais vertical ou em posse. Temos sido uma equipa muito equilibrada", realçou, na antevisão ao duelo marcado para as 18:00, na vila de Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.

Convencido de que os jogos frente a candidatos ao título em Portugal são os "mais fáceis para motivar os jogadores", Rui Borges espera um Moreirense a "tentar perceber os pontos fortes e os pontos fracos" de um oponente contra o qual os erros podem ser decisivos.

"Percebemos que, do outro lado, existe muita qualidade individual e que qualquer erro pode-nos sair caro. Jogamos em nossa casa. Queremos ser o Moreirense que temos sido. Não sei se vamos ser ou não, mas vamos tentar ser corajosos", acrescentou.

Sem emitir qualquer opinião sobre a fase atual do Benfica, formação que lidera o campeonato com 28 pontos, mas está já afastada da passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o treinador de 42 anos vinca que o único foco do Moreirense é o de perceber como se superiorizar em campo.

Depois de uma pausa competitiva de três semanas a interromper "um momento positivo", os 'cónegos' encaram o duelo com as 'águias' sem Ofori, habitual titular no meio-campo, suspenso devido à acumulação de cinco cartões amarelos, mas Rui Borges mostrou-se tranquilo com a circunstância, por dispor de outros atletas preparados para jogar naquele setor.

O Moreirense, quinto classificado, com 20 pontos, recebe o Benfica, líder, com 28, em partida agendada para as 18h00 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.