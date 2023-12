João Pedro Sousa. “Acreditávamos que, se chegasse o golo, poderíamos reentrar no jogo”

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, lamenta o golo sofrido cedo, mas elogia a forma como a equipa soube arriscar sempre em busca do golo contra o FC Porto, que não chegou.

“Nunca é bom sofrer, o timing é sempre mau quando sofremos. Uma primeira parte que, embora não tivesse muita qualidade, foi muito competitiva. As duas equipas conseguiram anular o início da construção de cada uma, o que dificultou a fluidez do jogo”, começou por dizer o técnico dos minhotos.

“Na segunda parte conseguimos, de uma outra forma, ajustámos um pouco ao intervalo, conseguimos sair com outra fluidez, mas não chegou para marcarmos. Tivemos algumas situações. Não vou dizer que dominámos a segunda parte, mas controlámos. Precisávamos de arriscar e arriscámos”, referiu João Pedro Sousa.

Em declarações à Sporttv, o treinador acrescentou: “Fomos chegando à área. O ataque posicional do FC Porto não nos criou grandes problemas. Acreditávamos que, mesmo que fosse tarde, que se chegasse o golo que poderíamos reentrar novamente no jogo e no resultado, mas depois da expulsão isso tornou-se difícil”.

O FC Porto derrotou o Famalicão por 3-0.