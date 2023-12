Guimarães ganha em Faro

O Vitória de Guimarães subiu provisoriamente ao quinto lugar da I Liga, ao garantir o regresso aos triunfos na competição, na visita ao Farense, por 2-1, em jogo da 12.ª jornada.

Num encontro em que se assinalou o centenário do Estádio de São Luís, os vitorianos marcaram por Tomás Ribeiro (3 minutos) e Jota Silva (87), sendo que, pelo meio, Bruno Duarte empatou (57), de grande penalidade, pouco antes de os anfitriões ficarem reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Fabrício Isidoro, aos 62.

O Vitória de Guimarães, que vinha de duas derrotas no campeonato, subiu provisoriamente ao quinto posto, com 22 pontos, enquanto o Farense viu terminar uma sequência de três triunfos consecutivos e é oitavo, com 16.

