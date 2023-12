Mítico Estádio de São Luís chega aos 100 anos

Falar de estádios míticos em Portugal é falar do São Luís, em Faro. A casa do Sporting Clube Farense completa esta sexta-feira 100 anos de existência e, a este propósito, Bola Branca escutou o atual líder dos leões da capital algarvia.

João Rodrigues começa por aludir ao homem que mandou edificar o recinto, em 1922. Um emigrante regressado dos Estados Unidos que, face à falta de um palco desportivo digno na cidade, adquiriu o terreno perto da Igreja de S. Luís para aí ser construído o "Santo Stadium" - primeiro nome dado ao estádio, por ser Manuel Santo o seu proprietário.

"Um emigrante, como eu", sorri o presidente do Farense, que também andou por outras paragens antes de voltar à terra natal.

"Trata-se de um dia histórico. Para o Farense, para a cidade e para Portugal. O Estádio de S. Luís significa tudo. É místico e mítico e sentimos uma força especial sempre que jogamos cá", acrescenta João Rodrigues, que revela a ambição para o futuro.

"Gostávamos de nos próximos anos fazer uma bancada nova a sul do estádio. Esperamos inaugurar também o museu do clube", confessa, a terminar.

Para além de futebol, o Estádio de S. Luís também já recebeu inúmeros espetáculos, dos quais se destacam os concertos de Art Sullivan em 1977, Roxy Music em 1982, Dire Straits em 1992 ou Luciano Pavarotti no ano 2000. Foi igualmente uma das sedes do Campeonato do Mundo de Sub-20 em 1991.

O S. Luís já registou um público recorde de 15 mil adeptos, mas a capacidade atual é de sete mil.