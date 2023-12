João Nuno Sousa quer fazer de Famalicão uma fortaleza frente ao FC Porto

João Nuno Sousa quer um Famalicão forte também em casa e de forma consistente. É esse o desejo do treinador para a receção ao FC Porto, para o campeonato, depois da boa exibição na Luz, na Taça de Portugal.

Para João Nuno Sousa, o Famalicão provou, frente ao Benfica, que está "preparado para um jogo dessa exigência". Agora, o técnico quer "ganhar mais vezes e perder menos" e fazer de Famalicão uma fortaleza.

"Depende muito da nossa capacidade e da nossa competência, não é só ser difícil jogar em Famalicão porque sim. Temos de tornar a vida difícil aos adversários, com a ajuda dos nossos adeptos, mas dentro de campo também", sublinha.



Perante um FC Porto “forte, competitivo e competente”, que “vai criar imensas dificuldades”, o Famalicão vai "tentar perceber onde pode criar problemas ao adversário".

Duelo de guarda-redes e Otávio de fora





Luiz Júnior, do Famalicão, venceu, pela segunda vez esta época (em três possíveis), o prémio de melhor guarda-redes do mês na I Liga. Diogo Costa, do Porto, foi repetente na temporada passada.



Para João Nuno Sousa, o confronto entre os dois guardiões apimenta este duelo: "Vamos ter os dois melhores guarda-redes da Liga."

Otávio, castigado, por ter sido expulso na Luz, é baixa certa. Justin de Haas será o substituto, revela o treinador do Famalicão.



“A equipa não se vai ressentir nada, zero mesmo, a resposta do Justin tem sido muito forte. São jogadores diferentes. Perdemos um pouco de velocidade, porque o Otávio é muito rápido, mas se calhar vamos melhorar a capacidade na construção, porque o Justin tem muita qualidade nesse momento”, explica.

FC Porto e Famalicão defrontam-se no sábado, às 18h00. Encontro da 12.ª jornada do campeonato, com relato, em direto de Famalicão, e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.