Adjunto do Moreirense eleito o melhor treinador do mês da I Liga. Perceba porquê

O treinador-adjunto do Moreirense, Tiago Aguiar, foi eleito o melhor treinador dos meses de outubro e novembro na I Liga.

O técnico Rui Borges não tem o nível máximo da UEFA e, por esse motivo, não está inscrito como o treinador principal. Esse é o papel de Tiago Aguiar, que recebe a distinção em nome da equipa técnica.

A votação foi feita por todos os treinadores da I Liga. Tiago Aguiar recebeu 26,19% dos votos, superando Rúben Amorim, do Sporting, com 20,63%, e José Mota, do Farense, com 14,29% das escolhas.

Ao longo dos dois meses de competição, o Moreirense - recém-promovido à I Liga - conquistou quatro vitórias e um empate, com um registo de oito golos marcados e apenas um sofrido.

Os bons resultados colocam o Moreirense em lugar europeu, no 5.º posto, com 20 pontos. Esta é a época de estreia de Rui Borges na I Liga, aos 42 anos de idade.

Antes, o técnico esteve vários anos na segunda divisão com passagens pelo Mafra, Vilafranquense, Nacional da Madeira, Académica e Académico de Viseu. Orientou ainda o Mirandela, onde começou a carreira de treinador em 2017.