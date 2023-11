Sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal marcado para esta quarta-feira

Os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol vão ser definidos esta quarta-feira, num sorteio que vai ter nove equipas da I Liga, seis da II Liga e apenas uma dos escalões não profissionais, o Amarante, do Campeonato de Portugal.



O FC Porto, que venceu as últimas duas edições, o campeão Benfica, recordista de troféus que não vende desde 2017, o Sporting, que não vence desde 19, o Sporting de Braga e outras cinco equipas da I Liga integram o sorteio que vai decorrer hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, pelas 18h00.

O Amarante, que milita na Série B do Campeonato de Portugal, o quarto escalão, é a única equipa fora das competições profissionais a conseguir chegar a esta fase de prova, num percurso em que já eliminou Sertanense, Académica e na eliminatória anterior o Paredes.

Na ronda anterior da Taça de Portugal ficaram para trás cinco equipas da I Liga, mas apenas uma delas em duelo com uma equipa do escalão inferior, com o Casa Pia a ser eliminado pelo Nacional, da II Liga, no desempate por penáltis.

Já Estrela da Amadora, Portimonense, Famalicão e Boavista foram derrotados em jogos entre equipas do principal escalão, ao serem batidos por Vizela, Sporting de Braga, Benfica e Arouca, respetivamente.

A II Liga está representada nos "oitavos" por Marítimo, Nacional, Penafiel, Santa Clara, União de Leiria e Tondela.

Os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal estão previstos para os dias 9, 10 e 11 de janeiro de 2024.