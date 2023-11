Artur Jorge "não cai no erro" de dar por garantida a vitória sobre o Union de Berlim

Artur Jorge espera que a vitória na Alemanha, há quase dois meses, sirva de “inspiração” ao Sporting de Braga na receção ao Union Berlim, na quarta-feira, da quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

“É um dos fatores que nos causa mais dúvidas. Havia uma relação muito forte com o antigo treinador, uma identidade muito vincada, e terem mudado de treinador a três dias do jogo faz com que tivéssemos que recorrer ao seu passado e à última temporada na liga turca [no Trabzonspor]. Não sabemos se é o grupo que se adapta ao treinador ou o treinador ao grupo. Temos de estar preparados e passámos essa mensagem aos jogadores para poder haver uma nuance ou até mudança na estrutura, acredito que possa haver”, disse Artur Jorge.

O croata Nenad Bjelica substituiu no cargo o suíço Urs Fischer, tendo sido anunciado apenas no domingo, pelo que será a sua estreia no comando técnico dos alemães.

O Union Berlim atravessa uma longa crise de resultados e não vence há mais de três meses, tendo somado 13 derrotas e dois empates neste período, é último no grupo da Liga dos Campeões e penúltimo no campeonato interno.

“Não caio no erro de pensar que o jogo está feito. Nós estamos no top-4 da nossa liga e amanhã [quarta-feira] será um jogo decisivo para as duas equipas. Vem de uma série de resultados negativos, mas empatou em Nápoles com a equipa italiana a empatar na parte final, e empatou o último jogo do campeonato, pode ser um sinal de retoma”, considerou.

Para Artur Jorge, o Union Berlim “é uma equipa de qualidade, com belíssimos jogadores e a mudança da equipa técnica pode trazer uma melhoria emocionalmente”.

Al Musrati falhou os últimos jogos por lesão e começou a integrar a equipa esta semana, revelou o treinador, reservando para depois do treino uma eventual chamada do médio líbio.

Braga, terceiro classificado, com três pontos, e Union Berlim, quarto e último, com um, defrontam-se a partir das 20h00 de quarta-feira. Relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.