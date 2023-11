Tondela passa nos penáltis

O Tondela venceu o Torreense por 4-2, no desempate por penáltis, após um empate a uma bola nos 120 minutos, e garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, em Torres Vedras.

Num duelo entre equipas da II Liga, Sebastián Guzman inaugurou o marcador aos 46 minutos, e Roberto empatou para os tondelenses na conversão de uma grande penalidade, aos 69.

O jogo acabaria por ser decidido na marca dos 11 metros, com os forasteiros a serem mais eficazes, ao converter com sucesso quatro tentativas, ao passo que o emblema de Torres Vedras finalizou apenas duas, esbarrando outras tantas no guarda-redes.